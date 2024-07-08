أول خطوة، ستارمر يتوجه إلى بلفاست لإصلاح العلاقات مع لندن

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الإثنين، إلى أيرلندا الشمالية حيث تسود توقعات كبيرة لدى المسؤولين المحليين بأن تتحسن العلاقات مع الحكومة الجديدة في لندن بعد التوترات التي نتجت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أول زيارة خارجية لرئيس وزراء بريطانيا

ويأمل ستارمر في أن يجلب زعيم حزب العمال مزيدًا من الاستقرار والتزامًا أكبر تجاه المقاطعة.

وبحسب وكالة “فرانس برس”قال جيمس باو الأستاذ في جامعة كوينز بلفاست: "هناك تفاؤل حذر مع هذه الحكومة الجديدة، ولكن لأسباب مختلفة".

وعقب الانتخابات التشريعية التي جرت الاسبوع الماضي، احتفظ شين فين، وهو الحزب القومي الرئيسي بمقاعده السبعة، ليصبح الحزب الأيرلندي الشمالي الأكثر تمثيلًا في البرلمان البريطاني في لندن.

وتفوق على منافسه الوحدوي الرئيسي، الحزب الوحدوي الديمقراطي (دي يو بي) الذي خسر ثلاثة من مقاعده الثمانية، منها اثنان لصالح أحزاب وحدوية أخرى.

استفتاء حدودي من أجل الوحدة الأيرلندية

ويقول خبراء إن هذه النتيجة ستعزز حزب شين فين - الذي لا يجلس تقليديًّا في مجلس العموم؛ لأنه يعارض السيادة البريطانية في أيرلندا الشمالية - في خطته للمطالبة بإجراء اقتراع أو استفتاء حدودي من أجل الوحدة الأيرلندية.

والحزب الذي كان الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الأيرلندي خلال فترة بات الآن القوة الأولى في الجمعية المحلية الأيرلندية الشمالية.

ودعت رئيسة شين فين، ماري لو ماكدونالد الحكومة البريطانية الجديدة إلى إظهار حيادها وقبول شرعية التغيير الدستوري.

لكن بالنسبة لجيمس باو، فإن الأساسيات لم تتغير من وجهة نظر انتخابية، مع توزيع متساوٍ إلى حد ما للأصوات بين الوحدويين الملتزمين بمكانة أيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، والقوميين الأيرلنديين.

وأضاف باو أن ستارمر ووزيره الجديد لشؤون أيرلندا الشمالية هيلاري بن لن يشعرا بأنهما مضطران لوضع تصويت بشأن الحدود على جدول الأعمال.

وقال زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي جافين روبنسون إن ستارمر "شخص تربطنا به علاقة جيدة مشيدًا بالفوز الاستثنائي لحزب العمال.

ولدى الوحدويين أمل في أن يتمكن كير ستارمر من تشجيع مزيد من التوافق مع الاتحاد الأوروبي (بشأن التجارة)، وهو ما من شأنه أن يقلل من تأثير" بريكست على المقاطعة، بحسب باو.