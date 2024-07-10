أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى خشابي تسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء، الموافق 10 يوليو 2024، تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

تراوح سعر كيلو برتقال صيفي من 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 22 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره أمس.

تراوح سعر كيلو عنب بناتي أحمر من 20 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره أمس.

تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 22 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره أمس.

تراوح سعر عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر العنب أسود من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو تفاح بلدي من 15 إلى 31 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو التفاح مستورد من 40 إلى 90 جنيهًا.

تراوح سعر بلح سيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو تين برشومي من 14 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو جوافة من 18 ألى 20 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو من 15 إلى 80 جنيهًا حسب النوع.

تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو شمام من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.

تراوح سعر بطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.

تراوح سعر خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو كمثرى خشابي من 25 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

تراوحت أسعار الكمثرى مستوردة من 75 إلى 125 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 10 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر موز صعيدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 10 إلى 18 جنيهًا.