أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح البلدي والعنب في سوق العبور
أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد، الموافق 7 يوليو 2024، تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، إذ ارتفع سعر العنب الرومي الأحمر نحو جنيه، تفاح بلدي نحو جنيه.
سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد
«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، في الجدول الآتي:
|سعر برتقال صيفي
|6.5 : 7.5 جنيه
|سعر العنب بناتي أصفر
|15 : 25 جنيهًا
|سعر عنب بناتي أحمر
|25 : 35 جنيهًا
|سعر عنب رومي أحمر
|15 : 21 جنيهًا
|سعر عنب أسود
|20 : 30 جنيهًا
|سعر عنب كرمسن
|20: 30 جنيهًا
|سعر تفاح مصري
|15 : 30 جنيهًا
|سعر تفاح أمريكي
|40 : 90 جنيهًا
|تين برشومي
|15 : 25 جنيهًا
|سعر الكانتلوب
|10 : 14 جنيهًا
|سعر الشمام
|8: 14 جنيهًا
|سعر المانجو
|15 : 70 جنيهًا
|سعر البطيخ
|24 : 80 جنيهًا
|سعر الخوخ بلدي
|20 : 50 جنيهًا
|سعر البرقوق
|30 : 50 جنيهًا
|سعر الكمثرى
|75 : 125 جنيهًا
|سعر الموز البلدي / المستورد
|8 : 60 جنيهًا
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