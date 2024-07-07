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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح البلدي والعنب في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

 أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد، الموافق 7 يوليو 2024، تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، إذ ارتفع سعر العنب الرومي الأحمر نحو جنيه، تفاح بلدي نحو جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر برتقال صيفي6.5 : 7.5  جنيه
سعر العنب بناتي أصفر15 25 جنيهًا
سعر عنب بناتي أحمر25 35 جنيهًا
سعر عنب رومي أحمر15 : 21 جنيهًا
سعر عنب أسود20 30 جنيهًا
سعر عنب كرمسن2030 جنيهًا
سعر تفاح مصري15 : 30 جنيهًا
سعر تفاح أمريكي40 90 جنيهًا
تين برشومي15 : 25 جنيهًا
سعر الكانتلوب10 14 جنيهًا
سعر الشمام8: 14 جنيهًا
سعر المانجو15 : 70 جنيهًا
سعر البطيخ24 80 جنيهًا
سعر الخوخ بلدي20 50 جنيهًا
سعر البرقوق30 50 جنيهًا
سعر الكمثرى75 125 جنيهًا
سعر الموز البلدي / المستورد8 : 60 جنيهًا
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