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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يبدأ من 15 جنيهًا بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم السبت، الموافق 6 يوليو 2024، استقرارًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر برتقال صيفي6.5 : 7.5  جنيه
سعر العنب بناتي أصفر15 25 جنيهًا
سعر عنب بناتي أحمر25 35 جنيهًا
سعر عنب رومي أحمر15 : 20 جنيهًا
سعر عنب أسود20 30 جنيهًا
سعر عنب كرمسن2030 جنيهًا
سعر تفاح مصري15 : 29 جنيهًا
سعر تفاح أمريكي40 90 جنيهًا
تين برشومي15 : 25 جنيهًا
سعر الكانتلوب10 14 جنيهًا
سعر الشمام8: 14 جنيهًا
سعر المانجو15 : 70 جنيهًا
سعر البطيخ24 80 جنيهًا
سعر الخوخ بلدي20 50 جنيهًا
سعر البرقوق30 50 جنيهًا
سعر المشمش20 : 50 جنيهًا
سعر الكمثرى75 125 جنيهًا
سعر الموز البلدي / المستورد8 : 60 جنيهًا
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أسعار الفاكهة اليوم، العنب الرومي يسجل 20 جنيهًا بسوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

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