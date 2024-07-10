الأربعاء 10 يوليو 2024
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محافظات

أسامة ربيع يهنئ محافظ السويس ويؤكد استمرار التعاون في المشروعات التنموية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التهنئة إلى  اللواء طارق حامد الشاذلي، لثقة القيادة السياسية في تعيينه محافظا للسويس، معربا عن خالص أمنياته بالنجاح والتوفيق في أداء مسئولياته نحو استكمال الخطط التنموية بالمحافظة وتلبية تطلعات المواطنين. 

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تعزيز دور الهيئة 

وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بتعزيز دورها التنموي والخدمي بمحافظات مدن القناة وهو ما تعبر عنه العديد من المشروعات القومية في المجالات المختلفة منها تطوير الممشى السياحي الجديد بالسويس وذلك جنبا إلى جنب مع استكمال المشروعات المرتبطة بتطوير المجرى الملاحي للقناة في نطاق المحافظة وأبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي.  

جانب من اللقاء، فيتو

تقدير جهود الهيئة 

من جانبه، أعرب اللواء طارق حامد الشاذلي عن تقديره للجهود التنموية التي تبذلها هيئة قناة السويس في إطار دورها المجتمعي والخدمي بمدن القناة.  

 

مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون المشترك واستكمال خطط التنمية بالمحافظة وخدمة المواطنين على النحو الأمثل.  

جانب من اللقاء، فيتو

في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس درع الهيئة إلى اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس. 
 

وكان قد   تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير الشاملة بالشركة.  

 

واستمع الفريق ربيع إلى شرح من المهندس السيد شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة عن معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي، حيث انتهت الشركة بالفعل من تطوير المرحلة الأولى والتي تشمل 59 شريحة بإجمالي 472 حوض وفقا للمخطط الزمني المقرر وهي الأحواض التي تم استزراعها، فيما يجرى العمل حاليا على بدء التجهيزات اللازمة لتطوير مجموعة أخرى من الأحواض ضمن المرحلة الثانية والتي تشمل 14 شريحة بإجمالي 112 حوض. 

 

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