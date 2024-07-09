الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

الحماية المدنية في الإسماعيلية تسيطر على حريق بمحل تنجيد بوسط المدينة (فيديو وصور)

جانب من إخماد الحريق،
جانب من إخماد الحريق، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق محدود شب في محل تنجيد والمخزن التابع له، بمنطقة شارع وادي حلفا بجانب استاد الإسماعيلي الرياضي.  

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اندلاع حريق بالإسماعيلية 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد باندلاع حريق محدود في محل تنجيد ونجارة والمخزن التابع له بمنطقة شارع وادي حلفا بجانب استاد الإسماعيلي الرياضي.  

جانب من اخماد الحريق، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.  

 

الحريق التهم كافة محتويات المحل والمخزن 

مكان الحادث عقب إخماد الحريق، فيتو

وتم إخماد الحريق قبل انتقاله إلى المنازل الأخرى وتبين أن الحريق التهم كافة محتويات المحل والمخزن التابع له، كما التهم كميات من القماش والقطن والأخشاب. 


رد متعلقات حوادث الطرق 

ومن جهة أخرى كان قد وجه المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.  

سلوكيات مؤسفة 

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الأهمية الخاصة.  

 

أهمية المتعلقات الشخصية 

بالاضافة إلى أن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في أشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.  

 

دعوة عامة 

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ  والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث أن يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال إن وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة  لكى تقوم بتوصيلها إلى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لا قدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله. 

 

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