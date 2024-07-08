الإثنين 08 يوليو 2024
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محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع محافظ بورسعيد

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، التهنئة إلى  اللواء محب حبشي بمناسبة تكليفه محافظا لبورسعيد، متمنيا له التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية بالمحافظة الباسلة.   

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استمرار التعاون بين الجانبين 

وخلال اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة بورسعيد، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على أهمية استمرار التعاون المشترك لدفع الجهود التنموية بالمحافظة في المجالات المختلفة.  

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

شراكة دائمة مع قناة السويس 

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس تعد شريكا رئيسيا في عملية التنمية بمحافظات القناة في إطار دورها المجتمعي والخدمي الممتد على مدار تاريخها من خلال تبني  مجموعة من المشروعات القومية.  

من جانبه، أعرب اللواء محب حبشي عن تقديره للدور التنموي والخدمي لهيئة قناة السويس، ودورها الكبير في دعم ملفات التنمية بالمحافظة على كافة الأصعدة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المثمر لخدمة خطط التنمية بالمحافظة. 

في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس درع الهيئة إلى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والذي أهداه في المقابل درع المحافظة.

وقدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس الأحد، التهنئة إلى اللواء طيار أكرم محمد جلال على ثقة القيادة السياسية بتعيينه محافظا للإسماعيلية، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد في أداء مسئولياته.  

وشهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات تطوير حزمة الخدمات المقدمة بواسطة الهيئة لمواطني المحافطة.  

 

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