الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء التشغيل التجريبي لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك الشهر القادم

الفريق ربيع: طفرة كبيرة في حجم الاستزراع السمكي بعد انتهاء عملية تطوير الأحواض

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير الشاملة بالشركة. 

ضبط 3 أطنان من الدواجن الفاسدة في الإسماعيلية (صور)

أسامة ربيع يقدم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

معدلات تطوير أحواض المزارع 

واستمع الفريق ربيع إلى شرح من المهندس السيد شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة عن معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي، حيث انتهت الشركة بالفعل من تطوير المرحلة الأولى والتي تشمل 59 شريحة بإجمالي 472 حوض وفقا للمخطط الزمني المقرر وهي الأحواض التي تم استزراعها، فيما يجرى العمل حاليا على بدء التجهيزات اللازمة لتطوير مجموعة أخرى من الأحواض ضمن المرحلة الثانية والتي تشمل 14 شريحة بإجمالي 112 حوض. 

 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

مستجدات عملية الاستزراع 

كما اطلع رئيس الهيئة على مستجدات عملية الاستزراع السمكي بالشركة والتي شملت استزراع 18 مليون يرقة جمبري ومتوقع زيادتها إلى 22 مليون يرقة خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى استزراع مليون زريعة دنيس، و60 ألف زريعة لوت و40 ألف زريعة باسا.  

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

وأكد الفريق ربيع أن عملية الاستزراع السمكي بالشركة شهدت طفرة كبيرة بعد انتهاء عملية تطوير أحواض الاستزراع ودخول الأحواض التي تم تطويرها إلى الخدمة واستزراعها بشكل علمي صحيح لضمان جودة المنتج النهائي من الأسماك وتحقيق زيادة الإنتاج المستهدفة خلال مواسم الحصاد المقبلة.  

 

مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية 

كما تابع رئيس الهيئة مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية حيث انتهت أعمال إنشاء وتجهيز المبني الاداري الجديد للشركة ونقل العاملين، كما انتهت الأعمال المدنية الخاصة بالمخازن والورش الجديدة.  

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

ثم تفقد الفريق ربيع التجهيزات النهائية لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك والجمبري بعد انتهاء الأعمال المدنية وأعمال توريد الماكينات والمهمات والتجهيزات اللازمة لتشغيله، موجها بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تجهيز المصنع وتشغيله بشكل تجريبي خلال شهر أغسطس المقبل. 



وأوضح الفريق ربيع أن بدء تقديم خدمات تعبئة وتغليف الأسماك تمثل نقلة نوعية مضافة لقدرات وإمكانيات الشركة نحو تلبية المتطلبات السوقية من توفير أسماك بجودة عالية وأسعار في متناول المستهلك بالسوق المحلي من ناحية مع مراعاة متطلبات ومواصفات التصدير الخارجي لتوفير عملة صعبة من ناحية أخرى.  

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الاستزراع السمكي التشغيل التجريبي لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك الاسماك

مواد متعلقة

ضبط 3 أطنان من الدواجن الفاسدة في الإسماعيلية (صور)

أسامة ربيع يقدم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

أسامة ربيع يناقش سياسات إبحار السفن الكورية عبر قناة السويس

أسامة ربيع يبحث تطورات الأوضاع بالبحر الأحمر مع أمين الرابطة الدولية لملاك سفن الصب الجاف

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

وزير الرياضة السعودي: ليفربول رفض عرضا فلكيا لبيع محمد صلاح

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

الكهرباء تكشف حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

استقالة وزير المالية من عضوية مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى

منوعات

المزيد

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

المزيد
الجريدة الرسمية