الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

أسامة ربيع يقدم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، التهنئة إلى اللواء طيار أكرم محمد جلال على ثقة القيادة السياسية بتعيينه محافظا للإسماعيلية، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد في أداء مسئولياته.  

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وشهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات تطوير حزمة الخدمات المقدمة بواسطة الهيئة لمواطني المحافطة.  

جانب من اللقاء، فيتو 

وخلال اللقاء، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز دورها الخدمي والمجتمعي بمنطقة القناة، واعتزامها تطوير وتحديث حزمة الخدمات المقدمة من خلالها في المجالات المختلفة. 

استكمال التعاون المشترك 

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء مع محافظة الإسماعيلية وفتح آفاق أرحب للتنسيق المشترك في مجالات عمل جديدة بما يصب نحو تحقيق المصلحة العامة وتلبية المتطلبات التنموية للمرحلة الراهنة.  

جانب من اللقاء، فيتو 

محافظ الإسماعيلية نقدر هيئة قناة السويس 

من جانبه، أعرب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية عن تقديره للدور التنموي والخدمي لهيئة قناة السويس، ودورها الكبير في دعم محافظات القناة كشريك رئيسي في دفع عملية التنمية بالمحافظة. 

في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس درع الهيئة إلى اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والذي أهداه في المقابل درع المحافظة.  

وعلى صعيد أخر كان قد اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكوستاس جكونيز الأمين العام للرابطة الدولية لملاك سفن الصب الجاف INTER CARGO، لبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة تأثير تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.  
              

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