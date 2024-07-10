الأربعاء 10 يوليو 2024
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الجيولوجيا وعلم النفس يرسمان البسمة علي وجوه طلاب الثانوية العامة في الدقهلية (فيديو)

خروج طلاب الثانوية
خروج طلاب الثانوية العامة في الدقهلية، فيتو

خرج طلاب الثانوية العامة، منذ قليل، من لجان الامتحانات في الدقهلية، حيث أنهوا امتحاني الجيولوجيا للشعبة العلمي، وعلم النفس للشعبة الأدبي، وسط حالة من البهجة والبسمة على وجوههم بسبب سهولة الامتحانات.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “خروج طلاب علمي علوم من امتحان الجيولوجيا والادبي بعد أداء علم النفس في الدقهلية".

وأعرب طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم  عن سهولة امتحان الجولوجيا. 

كما اكد طلاب الادبي سهولة امتحان علم النفس مشددين  على انه في سمتوة الطالب المتوسط ومطالبين بالرأفة في امتحان الجغرافيا في الأسئلة المتشابهة. 

وكان 56 ألفًا و299 طالبًا وطالبة  بالثانوية العامة على 154 لجنة ادوا اليوم  امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب  لشعبة العلمي رياضة  في ساعتين من 9 الي 11 والجيولوجيا لطلاب علمي علوم وعلم النفس لطلاب  لشعبة الأدبي في 3 ساعات متواصلة، حيث  بدأ الامتحان 9 صباحًا ويستمر حتى 12  وسط تعزيزات أمنية مشددة.

 

ومن جانبه تابع ناصر شعبان وكيل  تعليم الدقهلية من غرفة العمليات المركزية امتحانات الثانوية العامة بديوان عام مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي ٢٠٢٤ ويتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية. 

 

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