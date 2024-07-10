طلاب الثانوية العامة بالمنيا: 4 أسئلة صعبة تحتاج للتفكير في امتحان الجبر

أدى طلاب الثانوية العامة 2024 في المنيا، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

أسئلة صعبة تحتاج للتفكير

وقال الطالب رؤول عياد جرجس، إن امتحان الجبر كان متوسطا ولكن به نحو 4 أسئلة صعبة تحتاج الي تفكير ووقت من اجل حلها.

وأكد الطالب أحمد محمود، أن إمتحان الجبر اليوم كان سهل ولكن كانت هناك بعض النقاط الصعبة في الإمتحان.

امتحان متوسط في مستوى الطالب العادي

وفيما أشار الطالب محمد إلى أن امتحان الجبر اليوم كان في مستوي الطالب العادي والنقاط الصعبة يمكن حلها.

طلاب الثانوية العامة 2024 بمحافظة المنيا

واستأنف، اليوم الأربعاء، طلاب الثانوية العامة 2024 بمحافظة المنيا ماراثون امتحانات الدور الأول، وأدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

إمتحان الجبر والهندسة الفراغية

كما أدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.