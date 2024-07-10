محافظ بني سويف يتابع سير لجان امتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إنتظام سير لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2024، والتي يشارك فيها 19 ألف و166 طالبًا وطالبة «نظامي وخدمات ومنازل» موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة.

امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف

ويواصل طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف، الإمتحانات بالمواد الأساسية، حيث يؤدون الإمتحان، اليوم الاربعاء، في مواد «الجولوجيا» لشعبة علمي علوم، و«الرياضة البحتة» لشعبة علمي رياضة، و«علم النفس» للشعبة الأدبية.

في حين يؤدى طلاب مدارس المتفوقين STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم «اللغة الانجليزية» بالتوازي مع أداء طلاب مدارس المكفوفين الامتحان «الفترة الأولى» في مادة علم النفس، وعلم الإجتماع في الفترة الثانية، وتم التأكد من توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وكذا توزيع نماذج الأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وكيل تعليم بني سويف يتابع امتحانات الثانوية العامة

وتابع محافظ بني سويف، مع هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سير العملية الامتحانية، والذي أشار إلى متابعته ـ من خلال غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات الوزارة ـ منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وإنتظام الطلاب والطالبات داخل اللجان.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ بني سويف، على تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات.

ضوابط وتعليمات امتحانات الثانوية العامة 2024

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سيرالامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات، مؤكدًا أنه تم التنبيه، على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب بكتابة البيانات بدقة ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات، مشيرًا إلى توجيهات الوزارة بفتح أبواب اللجان بداية من الساعة 8.15 صباحًا، للانتهاء من كافة اجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان،

وتابع: كما تم التنبيه بالتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية والتأكيد على الملاحظين على مراجعة البيانات التي يدونها الطالب ومنع دخول الطلاب اللجان باي أجهزة إلكترونية وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية محاولة للغش وتطبيق القانون والقرارات الوزارية بحزم.