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انتظام لجان الثانوية العامة لأداء امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس بأسيوط (بث مباشر)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو

امتحانات الثانوية العامة، بدأ مند قليل، 28 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط  امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والرياضة البحتة " الجبر" للقسمين العلمي والأدبي وذلك في 79 لجنة موزعة على مراكز أسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة ضمن امتحانات المواد المضافة للمجموع.


و تم التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافة المحيط الخارجي لها وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

محافظ أسيوط يؤكد متابعته المستمرة لامتحانات الثانوية العامة

أولياء الأمور ينتظرون طلاب الثانوية العامة بمحيط لجان أسيوط (بث مباشر)

 


من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 28132 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين "stem" منهم 19056 طالب وطالبة علمي علوم، و1576 طالب وطالبة علمي رياضة، و7500 طالب وطالبة أدبي كما يبلغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظ و1247 مقدر درجات، وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.

ولفت إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة  المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ بالإضافة إلى تجهيز عرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

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