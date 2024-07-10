الأربعاء 10 يوليو 2024
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التعليم: ضبط 3 طلاب صوروا أجزاء من امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

شادي زلطة متحدث وزارة
شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم،فيتو

أعلن شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أنه تم ضبط طالب بمحافظة الدقهلية خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلجنة بإدارة نبروه التعليمية بمحافظة الدقهلية بـ امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الحسينية التعليمية بمحافظة الشرقية خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية باستخدام الهاتف المحمول.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم أيضا ضبط طالب بلجنة بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول خلال امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه فور ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بالغش الإلكتروني، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذه الحالات.

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