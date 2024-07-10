ضبط شاب حاول تسلق سور لجنة امتحانات في الشرقية ليساعد الطلاب على الغش

ضبطت قوات الشرطة في الشرقية، اليوم، شابا حاول تسلق سور إحدى لجان الثانوية العامة بمدينة أبو حماد، محافظة الشرقية، أثناء أداء امتحانات الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع لمساعدة الطلاب في الغش.

وبضبط المتهم تم اقتياده لقسم الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأدى 52 ألفًا و130 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية "نظامي، خدمات، منازل" موزعين على 149 لجنة على مستوى المحافظة اليوم الأربعاء، ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام امتحان الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع.