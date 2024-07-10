الأربعاء 10 يوليو 2024
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رياضة

كولر يذاكر بيراميدز استعدادا لمواجهة قمة الدوري

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

يعكف مارسيل كولر المدير الفني  للنادي الأهلي على دراسة فريق  بيراميدز قبل المواجهة المرتقبة  يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحدد كولر نقاط القوة والضعف لفريق بيراميدز على أن يتم عرضها في محاضرة فنية اليوم الأربعاء للاعبين قبل المران.

 

 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على إعادة كلا من بيرسي تاو  بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في الخلفية،فضلا عن محمود كهربا، إلى قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز الجمعة المقبل.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة المقبل وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر مباريات الأهلي وبيراميدز بمثابة قمة من قمم الكرة المصرية لما لها من إثارة كبيرة بين الفريقين وتنافس قوي بين الفريقين على لقب الدوري في الموسم الحالي.

ونستعرض خلال السطور التالية مشوار الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي قبل مباراة الفريقين.

كما نقدم لكم نتائج مواجهات الفريقين خلال تاريخ مبارياتهما والتي شهدت تفوق النادي الأهلي. 

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي  

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع  

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا. 

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