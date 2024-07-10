جلسة الخطيب تحسم مصير محمد الشناوي في الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة خاصة وحاسمة مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق خلال الأسبوعين المقبلين من أجل حسم مصير الحارس الدولي مع الفريق.

وقال الإعلامي محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7: الخطيب لا يتدخل في ملف تجديد عقود اللاعبين، لكن نظرًا لأن الشناوي كابتن الفريق وأحد أبناء النادي فقد قرر رئيس الأهلي التحدث معه عن مستقبله مع القلعة الحمراء.

وقال محمد: جلسة الخطيب ستحسم مصير الشناوي في الأهلي، موضحًا أن رئيس النادي سيحاول تنفيذ جميع مطالب الشناوي لما له من مكانة كبيرة لدى جميع مسئولي النادي.

وشدد الليثى على أن رئيس الأهلي سيسمح للشناوي بالرحيل من أجل خوض تجربة الإحتراف الخارجي إذا كانت هذه رغبة الحارس الذي تردد إنه يسعى لتأمين مستقبله خاصة وإنه يمتلك عروض مُغرية من الخليج وتحديدًا من السعودية تصل قيمتها إلى 6 مليون دولار في موسمين.

وتابع الليثى أن الخطيب سيعرض على الشناوي البقاء مع الفريق وتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025 لمدة موسمين مقبلين بمبلغ كبير لم يحصل عليه أي لاعب في تاريخ الأهلي وذلك تقديرًا من النادي للحارس الدولي.

ويستعد النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على إعادة كلا من بيرسي تاو بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في الخلفية،فضلا عن محمود كهربا، إلى قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز الجمعة المقبل.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة المقبل وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر مباريات الأهلي وبيراميدز بمثابة قمة من قمم الكرة المصرية لما لها من إثارة كبيرة بين الفريقين وتنافس قوي بين الفريقين على لقب الدوري في الموسم الحالي.

ونستعرض خلال السطور التالية مشوار الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي قبل مباراة الفريقين.

كما نقدم لكم نتائج مواجهات الفريقين خلال تاريخ مبارياتهما والتي شهدت تفوق النادي الأهلي.

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا.