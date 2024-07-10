التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024

يورو 2024، تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب سيجنال إيدونا بارك حيث المواجهة المرتقبة بين المنتخب الهولندي أمام نظيره الإنجليزي، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة هولندا

في حراسة المرمى: بيكفورد.

في خط الدفاع: أزري كونسا، جون ستونز، كايل ووكر.

في خط الوسط: كيران تريبير، ديكلان رايس، ماينو، بوكايو ساكا.

في خط الهجوم: فودين، هاري كين، جود بيلينجهام.

التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا ضد إنجلترا

في حراسة المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: دومفريس- دي فري- فان دايك- ناثان أكي.

في خط الوسط: شوتين- سيمونس- ريندرز.

في خط الهجوم: مالين - مامفيس ديباي - كودي جاكبو.

حكام مباراة هولندا وإنجلترا

لقاء إنجلترا وهولندا سيديره طاقم تحكيم ألماني، بقيادة فيليكس زواير.

وسيساعد زواير، مواطنيه ستيفان لوب وماركو أشمولر، والحكم الرابع دانييل سيبيرت، وعلى تقنية الفيديو يتواجد باستيان دانكيرت.

وأدار زواير 3 مباريات في يورو 2024، من بينها مواجهة هولندا ورومانيا في ثمن النهائي.

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024



تنطلق مباراة إنجلترا وهولندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا اليوم في يورو 2024



تذاع مباراة إنجلترا وهولندا عبر قناة beIN sports Max 1، كما تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.

بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد المقبل.