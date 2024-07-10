محافظ الفيوم يعقد اجتماعا للمجلس الإقليمي للسكان لمتابعة مؤشرات الزيادة السكانية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، وبحث إجراءات كافة القطاعات المعنية، للحد من الزيادة السكانية، بهدف الوصول إلى النتائج الإيجابية، وتحقيق التنمية المستدامة، حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم.

آليات تحسين مؤشرات المشكلة السكانية

وقال محافظ الفيوم، إنه لابد من وضع حزمة من الحوافز، والآليات المناسبة لتحسين مؤشرات المشكلة السكانية، وعلاج بعض الممارسات الخاطئة، للوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، لأن المشكلة تختلف من قرية لأخرى، وتحتاج إلى تدخل مختلف في كل منطقة، لوضع الحلول الملائمة لطبيعة كل قرية.

توحيد الجهود لمجابهة قضية الزيادة السكانية

وأضاف محافظ الفيوم، أن القضية السكانية، ليست قضية مجتمع أو بلد فحسب، بل هي قضية كل فرد في المجتمع، ويجب على الجميع الإحساس بالمسئولية والمشاركة بإيجابية في تلك القضية، لافتًا إلى ضرورة توحيد كافة الجهود، لتحسين المؤشرات والخصائص السكانية، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على التنمية الاقتصادية.

محاور المبادرة القومية الألف يوم الذهبية

استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة آليات تحسين الخصائص السكانية، وجهود المبادرة القومية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، عبر محاورها الثلاثة التي تشمل تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية بالتزامن مع تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياح حديثي الولادة إلى دخول الحضانات، إلى جانب المحور الثالث من المبادرة، والمتمثل في تحسين مخرجات وحدات حديثي الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.

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