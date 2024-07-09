الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يتابع مراحل انشاء الملاذ الآمن للحياة البرية بوادي الريان

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

أكد محافظ الفيوم، أنه يتم وضع كافة الرؤى والمقترحات، الخاصة بتنفيذ مشروع " ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، بمركز يوسف الصديق، حيز الدراسة والاهتمام، مع سرعة إعداد الدراسة الاقتصادية للمشروع، بهدف سرعة الانتقال بالأفكار والرؤى حيز التنفيذ.

تنسيق بين الأجهزة المعنية لإنجاز المشروع

 ولفت إلى أن التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، ووزارة البيئة، وممثلي مؤسسة "four paws international"، يؤدي للتوافق على كافة الأمور قبل الشروع في تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية، حتى لا تتعارض أي أعمال أو رؤى مع الشروط البيئية ومتطلبات المحميات الطبيعية، مؤكدًا على مراعاة تنفيذ المشروع تبعًا لما يخدم كافة الجوانب والفئات المستهدفة به.

 استخدام مخرجات أقرب محطة صرف لزراعة الأشجار غير المثمرة

ووجه المحافظ، رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، المنسق الفنى لمشروع "ملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان، بسرعة التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، مع إفادة رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بخريطة إحداثيات موقع المشروع لتحديد أقرب محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي للمشروع، للاستفادة من المياه المعالجة في زراعة الأشجار والنباتات غير المثمرة، فضلًا عن التشبيك مع مسئولي مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، بهدف التنسيق لوضع آليات الاستفادة من المياه المعالجة، مشيرًا إلى أهمية عقد اجتماع مع وزيرة البيئة في أقرب وقت، لعرض آخر الإجراءات والتصاميم الخاصة بمشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان، ومناقشتها بمشاركة الجهات ذات الصلة، تمهيدًا للعرض على رئيس مجلس الوزراء، للشروع في وضع حجر أساس المشروع، للبدء الفعلى في التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

 اهداف انشاء مشروع الملاذ الآمن للخياة البرية

وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" من المشروعات الخضراء التى تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة توطين الحيوانات البرية التى أصبحت مهددة بالإنقراض، وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية.

 ولفت إلى أن المشروع يلقى متابعة دائمة ورعاية من قبل القيادة السياسية لافتًا إلى أنه تم عقد جلسة تشاورية موسعة خلال شهر يناير الماضي لدراسة الاثر البيئي للمشروع، بهدف البدء في المشروع وفق خطوات محسوبة لاستغلال كافة عناصر الجذب فى المنطقة، وتنفيذ رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد فى التخطيط بين كافة الجهات المعنية.

نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام المساعد يبحثان 43 شكوى بمركزي إطسا وإبشواي

حالة الطقس غدا الثلاثاء 9-7-2024 في محافظة الفيوم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الفيوم الملاذ الامن للحياة البرية المحميات الطبيعية المشروعات الخضراء مجلس الوزراء مديرية الموارد المائية والري مركز يوسف الصديق ملاذ آمن للحياة البرية وزيرة البيئة

مواد متعلقة

نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام المساعد يبحثان 43 شكوى بمركزي إطسا وإبشواي

حالة الطقس غدا الثلاثاء 9-7-2024 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم يوجه بفرص عمل وعلاج علي نفقة الدولة خلال لقائه بالمواطنين

التضامن تنظم قافلة طبية للأسر الأولى بالرعاية بمركزي الفيوم وسنورس

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

وزير الرياضة السعودي: ليفربول رفض عرضا فلكيا لبيع محمد صلاح

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

الكهرباء تكشف حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

منوعات

المزيد

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية