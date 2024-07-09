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محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية وصفوف النقل

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

 الشهادة الإعدادية، اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جدول امتحانات الدوري الثاني، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل يوم 27 من الشهر الجاري وتستمر حتي يوم 1  أغسطس المقبل، انا امتحانات الشهادة الاعدادية العام والرياضية والمهنية، فتبدأ يوم 3 أغسطس وتستمر حتي يوم 8 من نفس الشهر، ويبدأ كنترول الشهادة الإعدادية أعمال التصحيح أولا بأول وتعلن النتيجة. فور اعتمادها من محافظ الفيوم.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية  2024

 وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد اعتمد نتيجة امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 78,16 % على مستوى المحافظة.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 64 ألفًا و978 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 64 ألفًا و183 طالب وطالبة، نجح من بينهم 50 ألفًا و166 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 78,16%. 

إعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية 2024

وبلغ عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بمدارس التعليم الحكومي بلغ 48050 طالبا وطالبة، وفي التعليم الخاص 1816 طالبا وطالبة، وفي المنازل 300 طالب وطالبة بإجمالي كلي للناجحين 50166 طالبا وطالبة

 نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية

وبلغت  نسبة النجاح بالمدارس الإعدادية المهنية بلغت 70 %، وفي مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" 100 %، وفي مدارس النور للمكفوفين 81,5 %.

واحتلت  إدارة شرق الفيوم التعليمية  المركز الأول، وبلغت نسبة النجاح بها 87,91 %، وحققت إدارة غرب الفيوم التعليمية نسبة نجاح 87,75 %، وفي إدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 78,08 %، وفي إدارة أبشواي التعليمية 75,38 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة إدارة إطسا التعليمية 72,71%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 72,63 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 72,20%.

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