محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية وصفوف النقل
الشهادة الإعدادية، اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جدول امتحانات الدوري الثاني، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.
وتبدأ امتحانات صفوف النقل يوم 27 من الشهر الجاري وتستمر حتي يوم 1 أغسطس المقبل، انا امتحانات الشهادة الاعدادية العام والرياضية والمهنية، فتبدأ يوم 3 أغسطس وتستمر حتي يوم 8 من نفس الشهر، ويبدأ كنترول الشهادة الإعدادية أعمال التصحيح أولا بأول وتعلن النتيجة. فور اعتمادها من محافظ الفيوم.
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد اعتمد نتيجة امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 78,16 % على مستوى المحافظة.
وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 64 ألفًا و978 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 64 ألفًا و183 طالب وطالبة، نجح من بينهم 50 ألفًا و166 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 78,16%.
إعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية 2024
وبلغ عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بمدارس التعليم الحكومي بلغ 48050 طالبا وطالبة، وفي التعليم الخاص 1816 طالبا وطالبة، وفي المنازل 300 طالب وطالبة بإجمالي كلي للناجحين 50166 طالبا وطالبة
نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية
وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الإعدادية المهنية بلغت 70 %، وفي مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" 100 %، وفي مدارس النور للمكفوفين 81,5 %.
واحتلت إدارة شرق الفيوم التعليمية المركز الأول، وبلغت نسبة النجاح بها 87,91 %، وحققت إدارة غرب الفيوم التعليمية نسبة نجاح 87,75 %، وفي إدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 78,08 %، وفي إدارة أبشواي التعليمية 75,38 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة إدارة إطسا التعليمية 72,71%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 72,63 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 72,20%.
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