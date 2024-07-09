محافظ الفيوم: مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" يدار بالطاقة الشمسية

أكد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الانصاري، أن مشروع ملاذ آمن للحياة البرية، بمحمية وادي الريان، سيعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، وسيتم تنفيذه على مساحة 2000 فدان، ويعد من أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة طويلة المدى، ويتميز بموقعه الفريد وقربه من العاصمة، كما أنه يحتوى على آثار لكائنات تعود إلى مايقرب من 40 مليون سنة، ما يتطلب الدقة والاهتمام فى التنفيذ ووضع آليات على أسس علمية للترويج له، مع العمل على زيادة السعة الفندقية للمشروع ".

أنشطة ومنشآت يضمها مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية

واضاف محافظ الفيوم، أن المشروع يضم فندق بيئي، وأماكن كامبات، ومناطق للتخييم والسفاري، ما يخلق نوعًا جديدًا من السياحة البيئية، ويعمل المشروع على إضافة نقطة جذب سياحية، ويعكس هوية المكان ويعمل على تثقيف المجتمع المحلى بالحفاظ على الثروة البيئية، ويرسخ الدمج بين عراقة التاريخ والتطور العلمى، كما يوفر العديد من فرص العمل، المشروع يتضمن: أماكن إنتظار، وأسيجة, وغابات يتخللها مسارات محددة للمشى، وركوب الدراجات الهوائية، وجولات السفارى وجسور القنوات المائية المبطنة، ومراكز إكثار للحيوانات المهددة بالانقراض، وآخر لتدريب الأطباء البيطريين، ومحطة لتدوير المياه، وأخرى للمخلفات.

كما يضم مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية مراكز للأبحاث العلمية والعناية البيطرية، وأماكن مخصصة للطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تنفيذ منطاد طائر يسمح للزوار برؤية المشروع كاملًا من أعلى، وكذا وادى الريان وبحيرة قارون، وتصميم نزل فندقية بيئية تتناسب مع متطلبات الزوار وتعكس تجربة العيش فى الصحراء، ومساحات خضراء لتنزه الزوار.

زراعة غابات خشبية وانشاء صناعات بيئية جديدة

لافتًا إلى أنه سيزرع بالمشروع أصناف الأشجار والنباتات التى تحتاج لقليل من ماء الري، وهو فرصة حقيقية لدعم السياحية البيئية بالفيوم، من خلال الشراكات الجادة مع القطاع الخاص، لتعزيز مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتنميتها اجتماعيًا واقتصاديًا، فضلًا عن توطين الصناعات الحرفية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة.

اخر خطوات تصميمات المشروع

فيما استعرض الدكتور امير خليل، مدير إدارتي المشروعات الدولية والإنقاذ بمؤسسة "four paws international"، آخر الإجراءات والتصاميم لتنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، موضحًا أنه تم الانتهاء دراسة الأثر البيئي له، ودراسة الاتزان المائي لبحيرة قارون.

لافتًا إلى أهمية توفير فيديو من خلال التصوير العلوى لموقع المشروع لتحديد أبعاده، بهدف تحديد الرؤية المستقبلية حال التوسع فيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية