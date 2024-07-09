الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم: مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" يدار بالطاقة الشمسية

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

أكد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الانصاري،  أن مشروع ملاذ آمن للحياة البرية،  بمحمية وادي الريان، سيعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، وسيتم تنفيذه على مساحة 2000 فدان، ويعد من أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة طويلة المدى، ويتميز بموقعه الفريد وقربه من العاصمة، كما أنه يحتوى على آثار لكائنات تعود إلى مايقرب من 40 مليون سنة، ما يتطلب الدقة والاهتمام فى التنفيذ ووضع آليات على أسس علمية للترويج له، مع العمل على زيادة السعة الفندقية للمشروع ".

أنشطة ومنشآت يضمها مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية

واضاف محافظ الفيوم، أن  المشروع يضم  فندق بيئي، وأماكن كامبات، ومناطق للتخييم والسفاري، ما يخلق نوعًا جديدًا من السياحة البيئية، ويعمل المشروع على إضافة نقطة جذب سياحية، ويعكس هوية المكان ويعمل على تثقيف المجتمع المحلى بالحفاظ على الثروة البيئية، ويرسخ الدمج بين عراقة التاريخ والتطور العلمى، كما يوفر العديد من فرص العمل، المشروع يتضمن: أماكن إنتظار، وأسيجة, وغابات يتخللها مسارات محددة للمشى، وركوب الدراجات الهوائية، وجولات السفارى وجسور القنوات المائية المبطنة، ومراكز إكثار للحيوانات المهددة بالانقراض، وآخر لتدريب الأطباء البيطريين، ومحطة لتدوير المياه، وأخرى للمخلفات.

 كما يضم مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية  مراكز للأبحاث العلمية والعناية البيطرية، وأماكن مخصصة للطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تنفيذ منطاد طائر يسمح للزوار برؤية المشروع كاملًا من أعلى، وكذا وادى الريان وبحيرة قارون، وتصميم نزل فندقية بيئية تتناسب مع متطلبات الزوار وتعكس تجربة العيش فى الصحراء، ومساحات خضراء لتنزه الزوار.

زراعة غابات خشبية وانشاء صناعات بيئية جديدة

 لافتًا إلى أنه سيزرع بالمشروع أصناف الأشجار والنباتات التى تحتاج لقليل من ماء الري، وهو فرصة حقيقية لدعم السياحية البيئية بالفيوم، من خلال الشراكات الجادة مع القطاع الخاص، لتعزيز مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتنميتها اجتماعيًا واقتصاديًا، فضلًا عن توطين الصناعات الحرفية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة.

اخر خطوات تصميمات المشروع

فيما استعرض الدكتور امير خليل، مدير إدارتي المشروعات الدولية والإنقاذ بمؤسسة "four paws international"، آخر الإجراءات والتصاميم لتنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، موضحًا أنه تم الانتهاء دراسة الأثر البيئي له، ودراسة الاتزان المائي لبحيرة قارون.

 لافتًا إلى أهمية توفير فيديو من خلال التصوير العلوى لموقع المشروع لتحديد أبعاده، بهدف تحديد الرؤية المستقبلية حال التوسع فيه.

 

محافظ الفيوم يتابع مراحل انشاء الملاذ الآمن للحياة البرية بوادي الريان

نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام المساعد يبحثان 43 شكوى بمركزي إطسا وإبشواي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الفيوم الملاذ الامن للحياة البرية الحفاظ على الثروة الدراجات الهوائية السياحة البيئية الطاقة الشمسية المشروعات الاستثمارية محافظ الفيوم محمية وادي الريان

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يتابع مراحل انشاء الملاذ الآمن للحياة البرية بوادي الريان

نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام المساعد يبحثان 43 شكوى بمركزي إطسا وإبشواي

محافظ الفيوم يوجه بفرص عمل وعلاج علي نفقة الدولة خلال لقائه بالمواطنين

طالبة بالمدرسة الرياضية بمحافظة الفيوم تحصل على برونزية الدورة العربية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء

مصلحة الجمارك تكشف حقيقة الإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر

زيادة الأسعار وقطع الكهرباء ومصير المستشفيات الحكومية، مدبولي يجيب عن أسئلة تثير قلق المواطنين، ويحسم الحديث عن شهادة وزير التربية والتعليم

منوعات

المزيد

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية