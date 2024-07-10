تموين الفيوم تشن حملة مكبرة على أسواق قرى مركز يوسف الصديق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي مركز يوسف الصديق وتمكنت، بهدف السيطرة على الأسواق، ومنع بعض التجار الجشعين من طرح سلع مهربة، أو مجهولة المصدر، أو منتهية الصلاحية، ولا تصلح للاستخدام الادمي، كما تهدف حملات مديرية التموين الي ضبط الأسعار والسيطرة علي الارتفاع الجنوني غير المبرر.

نتائج حملة مديرية التموين علي قري مركز يوسف الصديق

وتمكنت الحملة من ضبط ضبط أحد تجار المواد الغذائية، وبحوزته سلع غذائية متنوعة، منتهية الصلاحية، وتم التحفظ علي عدة أنواع منها مقرمشات وشيبس وعصائر سكرى وبسكويت مختلف الاصناف ومياه غازية باجمالى 1340 عبوة، وتم التحفظ علي المضبوطات.

وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة المختصة، أمر وكيل النيابة بسحب عينة من المضبوطات لتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وإعداد تقرير مفصل بالنتيجة.

كما حررت الحملة 8 محاضر، لتجار لم يعلموا عن أسعار السلع الغذائية، كلمة تم تحرير عدد من المحاضر المخابز في محيط مركز يوسف الصديق، ما بين مخالفة مواصفات انتاج الرغيف، ومخالفة الوزن، والتصرف في جزء من حصة الدقيق، وتم عرض المحاضر علي النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تعليمات بأحكام الرقابة علي الاسواق والمحال التجارية

وأكد المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة والإدارات التابعة له علي ضرورة احكام الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، والعمل علي المواجهة الحازمة لجشع بعض التجار، وتحقيقًا لمصلحة المواطن.

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