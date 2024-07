طرح فيلم THE BIKERIDERS للمشاهدة عبر المنصات الرقمية

The Bikeriders، أعلنت شركة New Regency Productions، للإنتاج السينمائي، عن طرح فيلم THE BIKERIDERS، للمشاهدة على المنصات الرقمية، اليوم الأربعاء، أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من عرضه في دور السينما.

وطرح فيلم THE BIKERIDERS، للمشاهدة في صالات السينما، بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٤.

تفاصيل فيلم The Bikeriders

واختار المخرج جيف نيكولز، أبطال فيلمه The Bikeriders، بعناية شديدة، حيث حرص على إسناد البطولة للممثلين الذي رآهم في شخصيات الفيلم وهم، الممثل الشهير توم هاردي، والممثل الشاب أوستن باتلر، والممثلة جودي كومر.

وانتهى مؤخرا، تصوير مشاهد فيلم The Bikeriders، والذي بدأ في أكتوبر من العام الماضي، الفيلم مستوحى من تصوير داني ليون، الذي اشتهر بتصوير مجموعات خارجية للراكبي الدراجات النارية، وكان داني ليون منخرطًا في حركة الحقوق المدنية، كما سافر لعدة شهور طويلة مع نادي Chicago Outlaws للدراجات النارية.

قصة فيلم The Bikeriders

فيلم The Bikeriders، لا يدور في الواقع عن تجربة ليون مع Chicago Outlaws، ولكنه قصة خيالية عن عصابة دراجة نارية، حيث يحكي الفيلم قصة أصلية تدور أحداثها في الستينيات بعد ظهور نادي خيالي للدراجات النارية في الغرب الأوسط، بالنظر إلى حياة أعضائه، يتطور النادي على مدار عقد من الزمن من مكان تجمع للغرباء المحليين إلى عصابة أكثر شرًا، مما يهدد أسلوب الحياة الفريد للمجموعة الأصلية.