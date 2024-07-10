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خارج الحدود

البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني في البحر الأحمر يبعد 40 ميلًا من اليمن

البحر الأحمر، فيتو
البحر الأحمر، فيتو

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بوصولها بلاغ عن واقعة على بعد 40 ميلًا بحريًا في البحر الأحمر جنوبي مدينة المخا بـ اليمن.

تدمير مسيرة تابعة للحوثيين 

ويأتي هذا بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر اليوم، عن تدمير مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة تحت سيطرتهم في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت القوات في  تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.

وأضافت القيادة: "تقرر أن الطائرة بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، لافته إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا.

 استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية

وتستمر ميليشيات أنصار الله الحوثيين في استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية أو السفن الذاهبة إلى الموانئ الإسرائيلية وفقا للحضر الذي فرضته هذه المليشيات في البحر الأحمر والخليج العربي وخليج عدن حتي يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، على حسب قولهم.

وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن قوات الحوثيين هاجمت السفينة الأمريكية ميرسك سنتوسا في بحر العرب بصواريخ باليستية وصواريخ كروز.

هجوم في بحر العرب

وأضاف سريع أنه تم مهاجمة أيضا سفينة إسرائيلية تدعي MSC Patnaree بالطائرات بدون طيار في خليج عدن، كما تم مهاجمو أيضا السفينة Marthopolis لهجوم في بحر العرب.

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البحرية البريطانية البحر الأحمر اليمن لقيادة المركزية الأمريكية والإسرائيلية غزة

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