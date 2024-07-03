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خارج الحدود

الحوثيون: إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل وأمريكا

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو
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أعلن الحوثيون أنهم سيطلقون سراح موظفي الأمم المتحدة الذين اعتقلوهم بداية يونيو بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة بعد نحو شهر من احتجازهم.

التهم المتعلقة بشبكة التجسس لصالح الولايات المتحدة 

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقد في العاصمة اليمنية صنعاء بين رئيس وزراء الحوثيين عبد العزيز بن حبتور، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بيتر هوكنز، وممثل اليونيسيف في اليمن.

وقال حبتور في بيان: "ثبت أن موظفي الأمم المتحدة أبرياء من التهم المتعلقة بشبكة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل وسيتم إطلاق سراحهم".

وفي 11 يونيو الماضي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، البالغ عددهم 17 شخصا".

خلية تجسس أمريكية إسرائيلية

وفي 13 يونيو، دعت 40 دولة الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها "فورا ودون شروط"، وذلك بعد أن ذكرت الجماعة اليمنية أنها "ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن".

وبثت الجماعة في 10 يونيو، مقاطع فيديو ليمنيين قالت إنها "اعترافات منهم بالقيام بأعمال تجسس في اليمن".

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إسرائيل العاصمة اليمنية صنعاء منسق الامم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلية تجسس أمريكية إسرائيلية

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