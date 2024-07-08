الإثنين 08 يوليو 2024
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أخبار مصر

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 768 شاحنة و225 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 355 شاحنة و185 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 413 شاحنة و40 سيارة. 
 

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر اربع سفن وهي الحرية2، الرياض، بوسيدون اكسبريس وعادل، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2، الرياض وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل.

 كما تم تداول 4000 طن بضائع و266 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وتغادر السفينة INGY وعلى متنها 3 آلاف طن دقيق  متجهة الى ميناء بورسودان.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3413 راكبا.
 

 

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