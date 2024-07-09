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أخبار مصر

تعرف على حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

ميناء سفاجا،فيتو
ميناء سفاجا،فيتو
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 670 شاحنة و195 سيارة.

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 342 شاحنة و165 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 328 شاحنة و30 سيارة. 

 

ميناء سفاجا يستقبل  1410 رؤوس عجول حية اليوم 

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MAYSA وعلى متنها 1410 رؤوس عجول حية قادمة من الصومال لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق.

 

تداول 2300 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع

استقبل ميناء سفاجا العبارة امل بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل الميناء  أمس ثلاث سفن وهي  الرياض، بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت العبارة أمل، كما تم تداول 2300 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، آور وآيلة.

 كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين درة جدة والنوي اكسبريس متجهين الي جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2385 راكبا.

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إجراءات المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المخزون الإستراتيجي من اللحوم موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا

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