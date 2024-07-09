هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث شرق اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، بتلقيها تقريرا عن واقعة على بعد 180 ميلا بحريا شرقي منطقة نشطون باليمن.

ألمانيا ترسل فرقاطة عسكرية لمواجهة هجمات الحوثي

وأرسلت ألمانيا، أمس الاثنين، سفينة حربية إلى البحر الأحمر في إطار مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

فرقاطة عسكرية، فيتو

الفرقاطة الألمانية تغادر إلي البحر الأحمر

بحسب بيانات البحرية الألمانية، غادرت الفرقاطة "هامبورج" أكبر قاعدة للبحرية الألمانية في فيلهلمسهافن وعلى متنها طاقم مكون من حوالي 240 فردا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السفينة تفتقر إلى معدات رادارية متخصصة يمكن استخدامها لتحديد موقع صواريخ باليستية مضادة للسفن.

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