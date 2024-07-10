إجمالي إيرادات فيلم اللعب مع العيال منذ طرحه بالسينمات

حقق فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام وباسم سمرة، أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 485 ألف جنيه، في شباك تذاكر دور العرض المصرية.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وبذلك يتجاوز إجمالي ما حققه فيلم اللعب مع العيال منذ طرحه بالسينمات تزامنا مع موسم عيد الأضحى المبارك الماضي، 36 مليون جنيه، في المركز الثاني بعد ولاد رزق 3 متصدر شباك التذاكر.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.