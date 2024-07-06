تعرف علي إيرادات فيلم اللعب مع العيال أمس

فيلم اللعب مع العيال، يواصل الفنان محمد إمام في تحقيق الأرقام الجيدة بشباك التذاكر بفيلمه الجديد اللعب مع العيال والذي يعرض ضمن منافسة أفلام عيد الأضحي لعام 2024.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وحقق الفنان محمد إمام إيرادات أكثر من 830 ألف جنيه أمس الجمعة في شباك التذاكر بدور آلعرض السينمائي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.