تعرف على إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" أمس
حافظ فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام، على المركز الثاني في ايرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، وذلك أمس الأحد.
إيرادات فيلم اللعب مع العيال
وحقق فيلم اللعب مع العيال أمس إيرادات بلغت 568 ألف جنيه، في المركز الثاني بعد فيلم ولاد رزق 3 المتصدر لإيرادات شباك التذاكر منذ موسم عيد الأضحى المبارك الماضي.
أبطال فيلم اللعب مع العيال
فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.
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