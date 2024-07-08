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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" أمس

فيلم اللعب مع العيال،
فيلم اللعب مع العيال، فيتو

حافظ فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام، على المركز الثاني في ايرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، وذلك أمس الأحد. 

إيرادات فيلم اللعب مع العيال 

وحقق فيلم اللعب مع العيال أمس إيرادات بلغت 568 ألف جنيه، في المركز الثاني بعد فيلم ولاد رزق 3 المتصدر لإيرادات شباك التذاكر منذ موسم عيد الأضحى المبارك الماضي. 

أبطال فيلم اللعب مع العيال 

 فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة. 

"اللعب مع العيال" يحافظ على ترتيبه بالبوكس أوفيس المصري، هذه إيرادات أمس

654 ألف جنيه إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" أمس

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تعرف علي إيرادات فيلم اللعب مع العيال أمس

إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" بشباك التذاكر المصري

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