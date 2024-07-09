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ثقافة وفنون

اللعب مع العيال، محمد إمام يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر أمس

فيلم اللعب مع العيال،
فيلم اللعب مع العيال، فيتو

فيلم اللعب مع العيال ، احتل الفنان محمد إمام المركز الثاني في شباك التذاكر بفيلمه الجديد “اللعب مع العيال” والذي يعرض بدور العرض السينمائي ضمن منافسة افلام عيد الأضحي لعام 2024.

 إيرادات فيلم اللعب مع العيال 

وحقق الفنان محمد إمام إيرادات أكثر من 531 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الإثنين. 

أبطال فيلم اللعب مع العيال 

 فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة. 

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اللعب مع العيال أبطال فيلم اللعب مع العيال إيرادات فيلم اللعب مع العيال محمد إمام

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