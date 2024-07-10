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خارج الحدود

خوفا من اعتقاله، نتنياهو يرفض التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى واشنطن

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قالت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض التوقف في أوروبا ضمن رحلته المرتقبة إلى واشنطن بسبب الخوف من صدور أوامر اعتقال بحقه.

 رحلة نتنياهو المتوقعة إلى واشنطن 

ووفقا للهيئة فقد بحث نتنياهو في إمكانية التوقف في أوروبا كجزء من الرحلة المتوقعة إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر وتجنب ذلك.

رسائل إسرائيل إلى 25 وزير خارجية

وقي وقت سابق، قال موقع “والا” العبري، في تقرير له، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أرسل رسائل إلى 25 وزير خارجية من جميع أنحاء العالم يطلب منهم الانضمام إلى المملكة المتحدة، وتقديم آراء قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

 المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

وجاء في مضمون الرسالة “نعتقد أنه إذا قدمت بلدكم رأيا قانونيا بحلول 12 يوليو وأكدت فيه أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليس لها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين، أو أعربتم عن أي تحفظات أخرى لديكم بشأن الإجراء الجاري (فيما يتعلق بحرب إسرائيل في غزة)، سيكون هذا متسقًا مع التزامكم بالتطبيق السليم لسيادة القانون في المحكمة الجنائية الدولية”.

وكتب كاتس أيضا: “ستقدر إسرائيل كثيرا مساعدتكم ودعمكم العاجل، ونطلب منكم توجيه مستشاريكم القانونيين لإجراء مشاورات حول هذه القضية مع قانونيينا”.

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه إذا أرسلت هذه الدول، أو حتى بعضها، مثل هذه الآراء القانونية إلى المحكمة في لاهاي، فقد يقتنع القضاة بأنه لا يوجد سبب للموافقة على طلب المدعي العام.

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الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو واشنطن المحكمة الجنائية الدولية

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