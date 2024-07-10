الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

مقتل جندي إسرائيلي في معارك وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء بمقتل جندي من وحدة ماجلان خلال معارك في وسط قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 11 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 8 في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

 

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، يوم  الإثنين، أن الحرب في غزة طويلة ومتعددة الجبهات والتحديات.

وبحسب شبكة «العربية»، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تل أبيب مصممة على مواصلة تفكيك حركة حماس وضربها في كل مكان.

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115 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

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رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في غزة طويلة ومتعددة الجبهات والتحديات

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