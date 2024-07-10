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المنتخب الأولمبي يشد الرحال إلى باريس.. الفراعنة يستعدون بمباريات ودية مع أوكرانيا والعراق.. واتحاد الكرة يتجنب ثورة الأهلي في بيان الاحتفاظ بـ إبراهيم عادل

المنتخب الاولمبي،
المنتخب الاولمبي، فيتو

المنتخب الأولمبي، تغادر القاهرة اليوم الأربعاء بعثة منتخب مصر الأولمبي في طريقها إلى مدينة بوردو الفرنسية، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”، المقرر إنطلاق منافساتها في الفترة من 24 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

موعد مغادرة طائرة المنتخب الأولمبي 

وبحسب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي محمود حرب لـ فيتو فإن الطائرة الخاصة التي ستقل بعثة منتخب مصر الأولمبي ستغادر مطار القاهرة في تمام الثانية  ظهر اليوم، في طريقها إلى مدينة بوردو الفرنسية التي تستضيف معسكر الفراعنة لمدة أسبوع، قبل التوجه إلى مدينة نانت التي تستضيف مباريات الفريق في أولمبياد باريس.

المنتخب الأولمبي يغادر اليوم إلى فرنسا، فيتو

قوام بعثة المنتخب الأولمبي

ومن المقرر أن تضم بعثة المنتخب الأولمبي إلى فرنسا محمد بركات عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأولمبي، إلى جانب الجهاز الفني والإداري للفريق بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا

الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - أحمد سيد عبد النبي - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد 

الوسط: محمد النني - أحمد سيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - زياد كمال - ابراهيم عادل - محمود صابر - أحمد عاطق قطة - مصطفى سعد ميسي 

الهجوم: بلال مظهر - أسامة فيصل.

المنتخب الأولمبي يتمسك بإبراهيم عادل

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًّا يحسم خلاله الموقف النهائي للاعب بيراميدز إبراهيم عادل من المشاركة في مباراة بيراميدز ضد الأهلي، وهل سيغادر معسكر المنتخب الأولمبي أم سيقى في المعسكر. 

بيان اتحاد الكرة

وجاء نص البيان الصادر عن اتحاد الكرة كالآتي:

تلقي اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم طلب من نادي بيراميدز للاستعانة بلاعبه إبراهيم عادل فى مباراة النادي المقبلة في دوري نايل.

وبمراجعة الجهاز الفني والطبي للمنتخب الأولمبي أفادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية.

وفى سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادي للاطمئنان على لاعبه.

وبذلك يستمر اللاعب مع باقي زملائه بالمعسكر استعدادًا للسفر لمدينة بوردو الفرنسية لتأدية المباريات الودية مع العراق وأوكرانيا استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس.

رد الأهلي على اتحاد الكرة حال خروج اللاعب 

وبهذا البيان تجنب اتحاد الكرة رد الفعل الغير متوقع للأهلي والذي كان ينوي خروج لاعبيه من معسكر المنتخب وعدم السفر الى اوليمبياد باريس حال خروج ابراهيم عادل والعودة لبيراميدز للمشاركة امام المارد الأحمر في المباراة المرتقبة بين الفريقين بالدوري.

موعد مباراتي المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا والعراق

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره المنتخب الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.

جدول مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه أوزبكستان 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.

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