اتحاد الكرة يكشف كواليس أزمة المنتخب الأولمبي وحقيقة غرامة التأخير بإرسال القائمة

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كواليس أزمة قائمة المنتخب الأولمبي، وحقيقة تعرض الجبلاية لغرامة ضخمة بسبب تأخر إعلان قائمة الفراعنة بأولمبياد باريس 2024.

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد: للأسف هناك حالة من الأخبار المغلوطة أحيطت بقائمة المنتخب الأولمبي خلال الفترة الأخيرة، وكل ما تردد عن تعرضنا لعقوبة مالية ضخمة بسبب قائمة المنتخب الأولمبي، غير صحيح.

وواصل: "الموسم الحالي كان مضغوط بشكل كبير بسبب كثرة مشاركات الأندية والمنتخبات، والأندية الأوروبية رفضت انضمام المحترفين المصريين للمنتخب الأولمبي، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة تدخل بشكل ايجابي لحل أزمة انضمام لاعبي المنتخب الأولمبي".



وشدد: "من المستحيل تأجيل الدوري وسط حجم الارتباطات الكبير للمنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة، وهناك اساءة موجود من جانب السوشيال ميديا لاتحاد الكرة وهو أمر مرفوض".



وتابع: المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، طلب انضمام 3 لاعبين فوق السن وحدد من الأهلي محمد عبد المنعم - إمام عاشور - محمد الشناوي وحدد من الزمالك أحمد مصطفى زيزو - وحدد من بيراميدز مصطفي فتحي وحدد من المحترفين محمد صلاح من ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه من طرابزون التركي ومصطفي محمد من نانت الفرنسي وعمر مرموش من آينترخت فرانكفورت الألماني.



واستطرد: قبل إعلان القائمة رفض ليفربول إرسال محمد صلاح ورفض فرانكفورت إرسال عمر مرموش وأصيب مصطفي محمد مع نانت ورفض طرابزون إرسال محمود تريزيجيه ورفض الأهلي إرسال أي من لاعبيه فوق السن ورفض بيراميدز إرسال أي من لاعبيه فوق السن، والمنتخب الأولمبي وضع قائمته النهائية على سيستم دورة باريس الأولمبية أمس قبل الساعة ١٢ بالليل.. القائمة تكونت من ١٨ لاعبًا + ٤ احتياطيين.



وأكد الكومي: تم عرض فكرة تأجيل بطولة الدوري خلال مشاركة المنتخب في الأولمبياد ولكن بعد إعلان مواعيد قرعة تصفيات كأس الأمم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر تم رفض الفكرة، والأهلي رفض تمامًا أي مقترح حول انضمام إبراهيم عادل لمباراة بيراميدز والأهلي وهدد بعدم ضم لاعبيه كوكا والدبيس وحمزة علاء.

وأعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الأوليمبي، قائمة منتخب مصر الأوليمبي لمعسكر الإعداد المقرر انطلاقه اليوم الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024 بحضور جميع اللاعبين ما عدا محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو القادم.

قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

محمد النني وأحمد مصطفى زيزو وثلاثي حراسة المرمى حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد سيحا وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وإبراهيم عادل ومحمود صابر وحسام عبدالمجيد ومحمد شحاته وزياد كمال ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد حمدي وأسامة فيصل وأحمد قطة ومصطفى ميسي، بالإضافة إلى الثنائي المحترف بلال مظهر وعمر فايد.