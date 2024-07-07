زيزو ينضم لمعسكر المنتخب الأوليمبي استعدادا لأولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي، انضم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، عصر اليوم الأحد، إلى معسكر المنتخب الأولمبي بأحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس، للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024.

مدير المنتخب الأولمبي يستقبل زيزو

وكان في استقبال زيزو محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، والجهاز الفني للفريق بقيادة روجيرو ميكالي.

وقام محمود حرب بإنهاء إجراءات التسكين والإقامة لزيزو داخل مقر إقامة الفريق.

وينتظم المنتخب الأوليمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى معسكر مغلق بالقاهرة، قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية، لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17 يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

موعد مباراتي المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا والعراق

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.

22 لاعبا في القائمة النهائية

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس ٢٢ لاعبا هم:

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي

فاركو: محمود جهاد

سيراميكا: علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)