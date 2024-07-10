الأربعاء 10 يوليو 2024
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محافظات

توزيع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة في الوادي الجديد (صور)

الثانوية العامة بالوادي
الثانوية العامة بالوادي الجديد، ڤيتو

الثانوية العامة 2024، تواصل لجان إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، توزيع المياه والعصائر على الطلاب والطالبات  نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها كافة مدن المحافظة، بهدف توفير سبل الراحة للطلاب.

وأنتظمت لجان محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء،  لأداء امتحانات امتحان مادتي الجيولوجيا وعلم النفس والهندسة الفراغية، حيث يؤدى الطلاب الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد بـ 11 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس، والتي يؤديها 1825 طالب وطالبة.

 

 

و يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الجبر  والهندسة الفراغية لمدة ساعتين.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية تباشر أعمالها  فى متابعة ٱخر مستجدات العمل.

وأطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، من خلال التواصل مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية على جاهزية  لجان سير  الامتحانات فى جميع الإدارات التعليمية، مشددا على تكاتف كافة الجهود لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب لأداء الامتحان بعيد عن أى قلق أو توتر طوال فترة الإمتحانات.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على توفير الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة فضلا عن التصدى لأى تجاوزات ومحاولات للغش وحال رصد أى مشكلات يجرى تذليلها على الفور لضمان سير الامتحان بكل يسر بعيد عن أى توتر.

 

و وجه وكيل التعليم، رسالته لأولياء الأمور بعدم التزاحم امام اللجان تجنبا لإثارة اى قلق او توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الامتحان وحرصا على مصلحتهم، متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والنجاح.

ويؤدي 1825 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة

 

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