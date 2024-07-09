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محافظات

ضمن "حياة كريمة"، قافلة طبية مجانية بقرية جدة بباريس في الوادي الجديد

قافلة طبية مجانية،
قافلة طبية مجانية، ڤيتو

تنظم مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الأربعاء، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، بقرية جدة بواحة باريس بالمحافظة، وتستمر في تقديم الخدمات الصحية حتى بعد غدًا الخميس.

القافلة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة" حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار هشام، إلى أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ومن جانبه قال منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصري، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

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