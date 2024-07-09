الثلاثاء 09 يوليو 2024
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تجديد التعاون بين الشباب والرياضة ومنطقة وعظ الوادي الجديد

توقيع بروتوكول التعاون،
توقيع بروتوكول التعاون، ڤيتو

استقبل بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمر عبد الكريم علي، مدير عام منطقة الوعظ بالوادي الجديد، والشيخ محمد  صبر، مدير الدعوة، لتجديد بروتوكول التعاون المشترك بين منطقة وعظ الوادي الجديد ومديرية الشباب والرياضة.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل التعاون بين الطرفين، في تنفيذ الحملات التوعوية التي تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة، ومجمع البحوث الإسلامية، والتي يقوم بتنفيذها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأكد بهاء شوقي الاستعداد الكامل للتعاون المشترك، موجهًا بفتح جميع مراكز الشباب بمحافظة الوادي الجديد أمام وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، لافتًا إلى أنّ الأزهر الشريف له مكانة كبيرة في العالم أجمع، وأنّه يجب الوقوف بجانب جميع أطياف المجتمع حتى يتم الارتقاء بهم أخلاقيًا، وفكريًا، وثقافيًا.

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بدور وعاظ الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين بالوسطية والاعتدال، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، وتبصيرهم بالمخاطر المعاصرة، لاسيما تقويم أخلاق الشباب والفتيات وتأصيلها في المجتمع المحيط بهم.

وذكر الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام وعظ الوادي الجديد،  أن محتوى الندوات والمحاضرات الدينية التي تنفذ بالهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية تحتوي على نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب، والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات، وبيان حرص الإنسان على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة.

 

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