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طلاب الثانوية بالإسماعيلية يتوافدون على اللجان لأداء امتحانات الجبر والجولوجيا وعلم النفس

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو

يؤدى 9744 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء امتحانات الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي الرياضيات، والجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي العلوم،  وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية. 

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وتجرى امتحانات الثانوية العامة في 31 لجنة مقسمة على 8 إدارات تعليمية في الإسماعيلية.  

تشديدات على ضرورة ضبط النفس 

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.  

 

وأشار وكيل الوزارة، الى أن الطلاب أمانة في أعناق الجميع، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.  

 

وطالب رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم. 

 

واستعرض "وكيل الوزارة"  كافة جزئيات عمل رئيس اللجنة وسرد العديد من الأخطاء والمواقف التي قد يقع فيها رئيس اللجنة، وسبل التصرف الصحيح، والتعامل حيال تلك المواقف، والتنبيه على مجموعة من التنبيهات والنقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار. 



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية،  مع ورؤساء لجان الثانوية العامة بحضور د. سامي فضل وكيل المديرية قبل انطلاق الثانوية العامة. 
 

وأكد بحيري، علي رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته علي أوراق الإجابات الخاصة به ( البابل شيت ) مؤكدًا على ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحًا استعدادًا لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان وتفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

 

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