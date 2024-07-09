السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يتابع خطة محو الأمية وتعليم الكبار للعام المالي 2024-2025

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة خطة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة للعام المالي 2024/2025.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور نورهان السيد مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسماعيلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلي مديريات الأوقاف، الزراعة، التربية والتعليم، والمنطقة المركزية الأزهرية.

جانب من فعاليات الاجتماع، فيتو

متابعة معدلات الإنجاز

وخلال الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الإنجاز، تم عرض ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بجانب عرض المستهدف تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

جانب من فعاليات الاجتماع، فيتو

علاوة على عرض ومناقشة خطة كل مديرية لإنجاز المستهدف تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وعرض ومناقشة المشكلات التي تواجهها أثناء مراحل التنفيذ.

جانب من فعاليات الاجتماع، فيتو

أهمية محو الأمية

وأكد "أنيس" على أهمية محو الأمية وتعليم الكبار، كأحد الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.

جانب من فعاليات الاجتماع، فيتو

وأشار إلى أهمية تأهيل خريجي برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتمكينهم اقتصاديًّا من خلال التعاون مع الأجهزة المختلفة والقطاع الخاص، بجانب عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة للسيدات.





جانب من فعاليات الاجتماع، فيتو

كشف الدكتور عيد عبد الواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، خطة الهيئة في تحسين الصورة الذهنية وجذب أكبر قدر من الأميين.

خطة هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية

وقال رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في تصريحات خاصة لفيتو، أنه هناك استراتيجية للعمل خلال الفترة القادمة تم إعدادها، وتعتمد على هدفين رئيسيين هما تحسين الصورة الذهنية للهيئة وتحسين أحوال العاملين ماديا ومعنويا فى إطار القانون.

وكذلك تحسين الصورة الذهنية للهيئة عقيدة نؤمن بها، ومردود ذلك سيعود على جميع العاملين بالهيئة، وكل ما نحتاج إليه هو أن يكون الجميع يدا واحدة وضمير واعٍ قائم على الحقائق وليس الشعارات؛ لأن الوعى هو أساس حل جميع المشكلات.

خطوات تعليم الكبار لتحسين الصورة الذهنية للهيئة

وأشار إلى أن هدف هيئة تعليم الكبار الآن هو تكملة بناء من سبقونا وليس الهدم والبدء من جديد؛ لأن أى نجاح يتم من خلال العمل كأسرة واحدة يدا واحدة عمليا وإجرائيا، وشعارنا خلال المرحلة القادمة نحن قادرون على محو الأمية فى مصر، والنزول بها إلى المعدل العالمى 7%، ولدينا القدرة على محو الأمية فى القرى ونجوع مصر؛ لأن محو الأمية قضية أمن قومي.

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