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عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

القاضية بولين نيومان،
القاضية بولين نيومان، فيتو

خسرت قاضية أمريكية فيدرالية، تبلغ من العمر 97 عاما، تم إيقافها عن العمل من قبل محكمة استئناف أمريكية العام الماضي، دعوى قضائية أمس الثلاثاء في محاولة للعودة إلى العمل، لكنها لم تيأس، وقالت إنها ستطعن في الحكم.

وكانت القاضية الأمريكية الفيدرالية بولين نيومان أوقفت عن العمل بعد اتهامها بعدم اللياقة بسبب ضعف إدراكي وجسدي مرتبط بسنها، وفقا لرويترز.

وطعنت القاضية نيومان بقرار إيقافها الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، وهي محكمة تركز على براءات الاختراع والعلامات التجارية وبعض المسائل الأخرى، بدعوى قضائية تدعي فيها أن قانونا صدر عام 1980 يسمى "قانون السلوك القضائي والإعاقة" الذي يحدد العملية لإقالة القضاة مخالف للدستور الأميركي.

ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي كريستوفر كوبر، أمس الثلاثاء، مزاعم نيومان بأن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة دستوريا.

ورفض كوبر في فبراير المطالبات الدستورية الأخرى التي أثارتها نيومان.

وقال محاميها غريغ دولن لرويترز إن نيومان ستطعن في الحكم.

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