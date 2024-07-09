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خارج الحدود

مسئول أمريكي: سنعيد رصيف غزة العائم لبضعة أيام ثم سنزيله بشكل دائم

رصيف غزة العائم،
رصيف غزة العائم، فيتو

ذكرت شبكة «العربية» الإخبارية، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن الولايات المتحدة ستعيد رصيف غزة العائم لبضعة أيام لنقل مساعدات ثم ستزيله بشكل دائم.

 

إغلاق وإزالة رصيف غزة العائم

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، طالب النائب الجمهوري الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي مايك روجرز،  إدارة بايدن رسميًا بإغلاق رصيف المساعدات العائم قبالة ساحل غزة، واصفا العملية بأنها غير فعالة وخطيرة وإهدار للمال.

وأضاف روجرز بحسب رويترز: "أحث الإدارة على وقف هذه العملية الفاشلة على الفور قبل وقوع كارثة والنظر في وسائل بديلة لتوصيل المساعدات الإنسانية برا وجوا".

 

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