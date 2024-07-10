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لحظة انطلاق الصاروخ أريان 6 الأوروبي في رحلته الأولى للفضاء (فيديو)

صاروخ، فيتو
صاروخ، فيتو

انطلق الصاروخ (أريان 6) الأوروبي في رحلته الأولى، الثلاثاء، ليعيد وصول القارة المنفرد إلى الفضاء بعد حالات تأخير وانتكاسات سياسية وخلافات حول التمويل.

وشرع أحدث صاروخ أوروبي بلا طاقم، وطوله 56 مترا، في رحلته التي استمرت ثلاث ساعات تقريبًا من منصة الإطلاق في جيانا الفرنسية حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش) مُنهيا توقف عمليات الإطلاق الأوروبية الذي استمر عامًا كاملًا.

وقال مدير إطلاق المهمة "الدفع والمسار تقريبيان"، وذلك في صور حية تُبث إلى مقر وكالة الفضاء الأوروبية في باريس التي تهلل موظفوها وصفقوا لعملية الإطلاق.

وجرى الإطلاق بعد أن أظهرت عمليات فحص وجود "مشكلة بسيطة" في نظام الحصول على البيانات، وهو ما أرجأ موعد بدء الإطلاق بواقع ساعة.والمهمة الأولى ليست رحلة تجارية، لكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فمن المقرر أن يحمل الصاروخ على متنه مجموعة من الأقمار الصناعية وتجارب لوكالات وشركات وجامعات أوروبية.

وطورت شركة (أريان غروب)، المملوكة لشركتي إيرباص وسافران، الصاروخ أريان 6 بتكلفة تُقدر بأربعة مليارات يورو. لكن إنتاج الصاروخ، الذي كان مقررا في 2020، تكرر إرجاؤه.

 

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