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رياضة

شبانة: لم أقل سوى الحقيقة في ملف أحمد رفعت

أحمد رفعت، فيتو
أحمد رفعت، فيتو

أحمد رفعت، أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لم ينقل سوى الحقيقة كاملة في موضوع الراحل أحمد رفعت، مشيرًا إلى أنه تعرض لانتقادات وهجوم عنيف، ولن يلجأ لاتخاذ أي خطوات قضائية.

رفعت يعاني من عيب خلقي في القلب

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لم أذكر سوى الحقيقة كاملة، والتقرير الطبي الذي سيصدر خلال الفترة المقبلة سيكشف الحقيقة كاملة، وأن الراحل أحمد رفعت قام بعمل بعض التحاليل وأثبتت معاناته من عيب خلقي".

وأضاف: "أعرف الدكتور أحمد اشرف جيدًا، وأتحدى أن ينفي أن التحليل أثبت وجود خلل معين، وهذه أمور قدرية في النهاية من المولى عز وجل، ولم أذكر سوى الحقيقة فقط، وخرج البعض بأحاديث غريبة مثلًا متلازمة القلب المكسور وغيرها".

 

محمد شبانة، فيتو

يجب محاسبة كل مخطئ في ملف أحمد رفعت

وواصل: "كل من أخطأ لابد أن يُحاسب في ملف الراحل أحمد رفعت، ولا أعمل بالعواطف، لن أقوم بإخفاء الحقائق عن الناس، وكنت سعيدًا بتشكيل لجنة وزارية للكشف عن كل الأمور الخاصة بحالة أحمد رفعت".

وأشار إلى أنه لم يقول سوى الحقيقة مع تقديره الكامل للجميع، مؤكدًا أنه سيكون له "حق" عند كل من تطاول ضده، مؤكدا أنه يحترم الجميع ويقدر أن هناك عدم فهم جيد للأمور.

 

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احمد رفعت محمد شبانة الدكتور أحمد اشرف متلازمة القلب المكسور وفاة أحمد رفعت

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