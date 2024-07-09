إعلان نتيجة المعلم المثقف بتصفيات المشروع الوطنى للقراءة بالوادي الجديد

اعتمد سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد نتائج تصفيات المشروع الوطنى للقراءة على مستوى قطاع تعليم المحافظة فئة المعلم المثقف 2023-2024م فى الموسم الرابع للمشروع.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن المسابقة جرى تنفيذها وفق التعاون مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وتوجيه عام المكتبات وأسفرت النتائج عن فوز وتأهل 3 معلمين لتصفيات الجمهورية

ووجه وكيل التعليم، خالص التهنئة للفائزين بالمشروع، متمنيا لهم السداد والتوفيق بالتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأعلن وكيل تعليم الوادي الجديد، أن نتائج التصفيات على مستوى المديرية -المشروع الوطني للقراءة- المعلم المثقف الموسم الرابع ٢٠٢٣-٢٠٢٤ أسفرت عن فوز

* محمود عبد السلام علي عبد الله- معلم أول لغة إنجليزية- مدرسة أولاد عبد الله الابتدائية ببلاط

* نور الهدى أحمد عبد المنعم ابراهيم- خبير أخصائي اجتماعي.

* محمد عبد النعيم حسانين حسني معلم أول لغة عربية مدرسة المروة الابتدائية المشتركة بالخارجة.

فعاليات تصفيات المشروع الوطنى للقراءة "المعلم المثقف" بالوادي الجديد

هذا وقد أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنعقاد لجنة تصفيات المشروع الوطنى للقراءة ( المعلم المثقف) المنعقدة للمستهدفين من المعلمين الحاصلين على المراكز الأولى بتصفيات الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن التقييم يتم وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه، حيث تتضمن لجنة التقييم توجيه عام المكتبات واللغة العربية.

محمود عبد السلام علي عبد الله

من جانبها قالت سهام رضوان موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية وعضو لجنة التقييم، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﺮاءة، تسعي لإﺣﺪاث ﻧﻬﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺒﺮ ﺟﻌﻠﻬﺎ أوﻟﻮﻳة لدي ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؛ إذ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺼﺪرة ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﺎوﺷـــﺒﺎﺑها وﺳﺎﺋﺮ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.

وأضافت سهام، أن المشروع الوطني للقراءة الذي تنظمه مؤسسة البحث العلمي (مصر - دبي) يعد من أهم المشروعات الثقافية الفريدة التي تم إطلاقها في المدارس والجامعات المختلفة لاستعادة أهمية القراءة في إثراء الفكر وبناء الإنسان، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورات السابقة.

نور الهدى أحمد عبد المنعم ابراهيم

التعريف ببعد "المعلم المثقف"

واوضحت موجه عام اللغة العربية، أن "المعلم المثقف" يختص بالتنافس بين جميع معلم الطلبة لكل المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي, وهو متعلق بالمعلم القارئ المحصن بالمهارات المهنية المؤمن بدور القراءة في بناء شخصية المعلم والطالب، إذ يعد نجاحه متطلبا أساسيًا لاستدامة المشروع، وهذا البعد يعنى بتحديد " المعلم المثقف" على مستوى المعلمين المشاركين في الجمهورية وفق آليات ومعايير محددة.

محمد عبد النعيم حسانين حسني

المعلم المثقف "منافسة في القراءة للمعلـمين"

وحول الأهداف الخاصة بـ "المعلم المثقف" أكدت أن المسابقة تسعى إلى

1. تعميق إيمان المعلمين بأهمية القراءة في

اكتساب القيم، وتحصيل المعرفة وإنتاجها.

2. ترسيخ ممارسة القراءة اليومية لدى جميع

المشاركين من المعلمين.

3. تمكين المعلمين من توظيف القراءة في تحسين

أدائهم المهني وحل مشكلاتهم اليومية.

.4. تقديم المعلمين نموذجًا يحتذى به للطلبة في

مهارات القراءة الإبداعية الناقدة.

5. زيادة مدى مساهمة المعلمين في الحراك التربوي

والثقافي والاجتماعي.

6. دعم منظومة المعلمين المعرفية لتحسين تنفيذ

المناهج عبر القراءة الهادفة.

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