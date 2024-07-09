الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

رئيس جامعة الوادي يبحث مع جهاز التعمير بالمحافظة أوجه التعاون المشترك

رئيس الجامعة ورئيس
رئيس الجامعة ورئيس جهاز التعمير، ڤيتو

التقى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد اللواء مهندس أحمد محمد السويفى رئيس جهاز التعمير بمكتبه لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق ورؤية مصر 2030  التعاون مع شركاء التنمية مع  الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى.

كما تناول اللقاء التعاون المشترك لتنفيذ المباني والمشروعات الخاصة بالجامعة داخل الحرم الجامعي لخدمة العملية التعليمية الجامعية ولخدمة أبناء المحافظة.
حضر اللقاء المهندس احمد خليل  مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة والمهندسة أماني حسين صالح مدير عام المشروعات بالجهاز والمهندس محمد ابراهيم مدير التخطيط بجهاز التعمير والمهندسة حنان سعد مديرة المكتب الفنى لرئيس الجهاز.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة درع الجامعة لرئيس جهاز تعمير الوادى الجديد تقديرا لدور الجهاز فى دعم الجامعة بعدد من مبانى المدن الجامعية للطلبة والطالبات بمقر الجامعة الجديد.

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