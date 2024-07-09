الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال تطوير مستشفى باريس المركزي

مستشفى باريس المركزي،
مستشفى باريس المركزي، ڤيتو

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمركز باريس، شملت عددا من المشروعات الجارية، يرافقها عبد الناصر صالح رئيس المركز والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

حيث تفقدت مقر مستشفى باريس المركزي الجديد بعد دخوله الخدمة وتشغيله تجريبيًا لأداء الخدمة الطبية للمواطنين بالمركز، تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمستشفى الذي يضم وحدة غسيل كلوي وعيادات طبية ووحدتين للعلاج الطبيعي و٢ معمل تحاليل ووحدة أشعة ووحدة تعقيم وخدمات تنظيم أسرة.

حيث أشادت نائب محافظ الوادى الجديد، بتجهيزات المستشفى الذي يضم أحدث وحدة تعقيم وأجهزة سونار على مستوى المحافظة، مشيرةً إلى إعتماد الميزانية الخاصة لإنشاء مستشفى متكامل بالمركز، تضم كافة الخدمات الطبية وأحدث التجهيزات، موجهةً بتفعيل فرع التأمين الصحي بالمركز؛ تيسيرًا على المواطنين، وتشغيل وحدة العلاج عن بُعد بالمقر الجديد لتوفير التشخيص الطبي بالتخصصات غير الموجودة لحين سد العجز بها.

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